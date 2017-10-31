عاجل: وفاة فلسطيني اصيب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي  ⁧‫‬⁩

‏أ ف ب: وفاة فلسطيني اصيب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي ⁧‫‬⁩. قتل فلسطيني وأصيبت شقيقته برصاص الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة “حلميش” شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة أنها أبلغت من الارتباط المدني الفلسطيني باستشهاد الشاب محمد عبد الله علي موسى ( 26 عاماً)، عقب […] أقراء المزيد من المصدر