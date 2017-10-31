قبلان: المجزرة الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في تصريح، “المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة في عدوان جديد يكشف عن الطبيعة الاجرامية لهذا الكيان الاستعماري الذي يقوم على العدوان والاجرام وبث الفتن ونسج المؤامرات مما يجعله مصدرا للشر يهدد السلام والاستقرار في المنطقة برمتها، وهذا ليس بغريب ولا بجديد عن كيان إرهابي قام على سفك الدماء وارتكاب المجازر حتى أصبح بؤرة للارهاب ومصدرا له”.

ورأى قبلان ان “العدوان ضد غزة يستهدف كل الفلسطينين ويشكل وصمة عار على جبين الإنسانية التي تنتهك كل يوم في فلسطين التي تحولت الى سجن كبير يفرض الجلادون الصهاينة اجراءاتهم القمعية والتعسفية التي تكشف عن همجية الاحتلال وإتقانه لصناعة الإرهاب بحق البشر وانتهاك حرمة المقدسات”.

وحمل “قادة العرب والمسلمين وكل دول العالم مسؤولية استمرار المسلسل الإرهابي في فلسطين لان سكوتهم وعدم تحركهم المجدي لنصرة فلسطين وشعبها أفسح المجال أمام إسرائيل للمضي في إرهابها”.

ورأى قبلان “ان استكمال جهود المصالحة الفلسطينية وصولا الى وحدة فلسطينية ترتكز على التضامن في مقاومة الاحتلال هي من افضل وجوه الرد على العدوان الصهيوني، مما يحتم قيام جبهة فلسطينية موحدة عنوانها مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والامكانيات حتى تحرير فلسطين من رجس الاحتلال وعودة اللاجئين الى ديارهم”.