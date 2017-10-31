كارثة.. مقتل 200 شخص في قرب موقع نووي بكوريا الشمالية

أفادت مصادر إعلامية بمقتل ما لا يقل عن 200 مواطن كوري شمالي، إثر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، بقاعدة كيم جونغ أون. وعنونت الـ”ميرور” البريطانية خبرها بالقول إن انهيار نفق تحت الأرض في موقع بوكجونج لإجراء التجارب النووية، الواقع شرقي كوريا الشمالية حدث في النصف الأول من العام الجاري. ووفقا لما أوردته “الميرور” […] أقراء المزيد من المصدر