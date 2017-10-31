لبنان تحوّل «صندوق بريدٍ» فهل تطير… صناديق الاقتراع؟.. الصراع عليه يقوده إلى «وليمة مسمومة»

يكاد لبنان، المُنْحني أمام العواصف، أن يتحوّل “صندوق فرجة» سياسياً في ملاقاة “صناديق اقتراع» مايو 2018، غير مكترثٍ بقرْقعات “صناديق الرصاص» من فوق رأسه، وإمكان جعله “صندوق بريد» في المواجهة المتعاظمة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين. فبيروت، في هذه الأيام، غارقةٌ في “ألعاب انتخابية» على طريقة “الأبطال والحرامية»، سلاحُها مصطلحاتٌ فضائحية تضجّ بالكلام عن الصفقات والمحاصصات، […] أقراء المزيد من المصدر