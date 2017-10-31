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نقابة مالكي العقارات ناشدت رئيس الجمهورية اصدار المراسيم الخاصة بقانون الايجارات الجديد

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

وجهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيه: “لأنكم مؤتمنون على تطبيق القوانين تحت سقف الدستور وبما يضمن عمل المؤسسات وفق نية المشترع في انتظام العلاقات بين المواطنين كي ينال الجميع حقوقهم بالتساوي، نناشدكم باسم المالكين القدامى إعطاء توجيهاتكم بإصدار المراسيم الخاصة بقانون الإيجارات الجديد […] أقراء المزيد من المصدر

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