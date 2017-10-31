وفد مشترك من وزارة الصناعة والقطاع الصناعي ويونيدو زار اليابان للاطلاع على تطور الصناعات الخشبية

زار وفد من وزارة الصناعة برئاسة المدير العام داني جدعون ومن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” ومن قطاع الخشب والمفروشات في لبنان، اليابان لمدة أسبوع، في إطار المشروع المشترك بين وزارة الصناعة و”يونيدو” الممول من الحكومة اليابانية لدعم قطاع الصناعات الخشبية، وذلك للاطلاع على تطور هذه الصناعة وارساء قواعد تعاون مستقبلية. يهدف البرنامج الى […] أقراء المزيد من المصدر