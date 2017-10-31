‏عاجل: سائق الشاحنة تعمد الاصطدام بحافلة تقل تلاميذ في منهاتن‬⁩‏⁧‫

‏عاجل.. سائل إعلام أمريكية: سائق الشاحنة تعمد الاصطدام بحافلة مدرسية كانت تقل عدداً من التلاميذ في منهاتن‬⁩. قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن منفذ هجوم مانهاتن شخص يميني متطرف يدعى سام بايت. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن حادث دهس وقع في مانهاتن أعقبه إطلاق نار، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو […] أقراء المزيد من المصدر