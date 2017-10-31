‏وهاب: الى متى ستبقى مناطق الشوف وعاليه وإقليم الخروب غارقة في النفايات ولماذا لا يكون الكوستا برافا حلاً مؤقتاً لهذه المناطق بعد توسيعه أخبار قد تهمكعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةعاجل: مقتل 7 من داعش بضربة جوية في منطقة تي وان T1 اثناء فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس […] أقراء المزيد من المصدر