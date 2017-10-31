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‏⁧‬⁩‏‏عاجل: محاولة تنفيذ عملية دعس بالقرب من مستوطنة حلميش 

Posted by on October 31, 2017 0 Comment

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