Kiehl’s تُعلن عن افتتاح أولى متاجرها في لبنان

خطّت KIEHL’S، الرائدة في عناية البشرة منذ عام 1851 والتي تتخذ مدينة نيويورك مقرًّا لها، نقطة تميّز جديدة، من خلال افتتاح متجرها الأوّل ونقطة بيعها الثالثة في لبنان، في مُجمّع الـ ABC فردان ، وذلك بحضور شخصيّات إعلاميّة بارزة، مُدّونين ومؤثّرين على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ارادت KIEHL’S التي تستخدمُ المُكوّنات الطبيعيّة لتأثيرها المُهدّئ في جميع منتجاتها، أن تستخدم هذه المكوّنات خلال الحدث لكي يتمتع المدعوون بالتجربة الفريدة التي تقدمها KIEHL’S. فقد تحوّل قسم من المُجمّع إلى بُقعةٍ خضراء، مزينة بالأزهار والكنبات الملوّنة الدافئة رمزًا للطبيعة والصفاء. ولإضفاء تجربة متميزة تمّ تقديم المشروبات الصحّية المُنعِشة في أنابيب الإختبار ، كما تم تقديم مشهّيات عضويّة لذيذة. حدث فريد لا مثيل له يرتكز على الطبيعة التي هي أساس مكوّنات KIEHL’S .

كما اكتمل المشهد مع جوي فيّاض التي قدّمت عرضًا ترفيهيًا حيًّا، أمتع المُدوّنين والمؤثرين الذين التقطوا أفضل الصور Mr. Bones. والأهمّ من ذلك، حصل الحضور على إستشارة مجّانيّة للبشرة لتحديد كيفيّة العناية بها يوميًّا للحصول على أنقى وأفضل بشرة!

وأبقى الحدث الإفتتاحي مجموعة KIEHL’S، حقيقيّة لما هي عليه، فريدة من نوعها وتمتلك خلفية واسعة تُمثّل مزيجًا من الأعشاب، والمستخلصات الطبيّة التي أصبحت واحدة من أشهر الماركات للعناية بالبشرة التي إنتشرت في جميع أنحاء العالم. ومن خلال العمل الخيري ومفهوم الاستدامة الذي يتجذّر في صميمها، تمكّن العُملاء من بناء علاقة قويّة جدًّا مع العلامة التجاريّة ومُمثليها.

KIEHL’S، التي أسّسها السيّد John Kiehl، هي علامة تجارية أميركيّة متخصصة بمستحضرات التجّميل الجلد، والشعر، والعناية بالجسم الفاخرة. تأسّست في عام 1851، ومنذ ذلك الحين، تمّ شراء KIEHL’S، من قبل مجموعة L’Oréal في عام 2000 وتملك حاليًّا أكثر من 250 متجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.وخلافًا لمُنافسيها في السوق، تتميّز KIEHL’S، بنهجها التسويقيّ غير التقليديّ (الأقلّ يساوي أكثر)، وقاعدة عملائها الكبيرة بشكلٍ إستثنائيّ، ومنتجاتها البسيطة في التغليف. ومع شراء مجموعة لوريال ل KIEHL’S إزداد وجود العلامة التجاريّة وتمّ الحفاظ عليها كخطٍّ فاخرٍ بدلاً من تواجدها في السوق الشامل.