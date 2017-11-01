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احتفال للسفارة الهندية في ذكرى ميلاد سردار فالابهبهاي باتل

Posted by on November 1, 2017 0 Comment

نظمت السفارة الهندية احتفالا عاما بالذكرى السنوية لميلاد سردار فالابهبهاي باتل، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية-الأميركية واللجنة البرلمانية للصداقة اللبنانية-الهندية وجمعية تطوير العلاقات اللبنانية-الهندية، في حرم الجامعة في بيروت. وأفاد بيان للسفارة أن باتل (31 تشرين الأول 1875 – 15 كانون الأول 1950) كان “مقربا من المهاتما غاندي خلال حركة اللاعنف لتحرير الهند من الاستعمار البريطاني. […] أقراء المزيد من المصدر

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