اعتصام لتحالف متحدون أمام وزارة العمل: إما رفع الغطاء عن كبار الفاسدين وإما استمرار سياسة الفساد

نظم تحالف “متحدون” اعتصاما رمزيا أمام وزارة العمل في بيروت، تحت عنوان “إما رفع الغطاء عن كبار الفاسدين وإما استمرار سياسة الفساد”، ضمن سلسلة نشاطات ينظمها التحالف الذي يضم أفرادا ومجموعات المجتمع المدني. وألقى المحامي جوزف وانيس كلمة مما قال فيها: “نحن في “متحدون”، تحالف مجموعات وأفراد الحراك المدني، ولاسيما المحامين منهم، نقف هنا اليوم […] أقراء المزيد من المصدر