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اكتشاف “وحش بحري” عاش قبل 150 مليون عام

Posted by on November 1, 2017 0 Comment

اكتشف علماء آثار في الهند، حفريات تعود إلى إكصور (جنس من الزواحف البحرية المنقرضة) ينتمي إلى العصر الجوراسي (عصر الديناصورات). وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فقد عاش الإكصور الذي استكشفت حفرياته، قبل 152 مليون سنة. وجرى العثور على الحفريات بعد 1500 ساعة كاملة من أعمال الحفر، وتم إيجاده سليما ولم تنقص منه سوى أجزاء […] أقراء المزيد من المصدر

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