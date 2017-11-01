٨ أشخاص قتلوا وجرح 15 آخرون، بحادث دهس جنوب منهاتن بنيويورك الثلاثاء. وأعلنت شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على شخص بعد إطلاق نار، سبقته عملية دهس بشاحنة. وأوضح مراسل “العربية” أن منفذ هجوم منهاتن يميني متطرف يدعي سام بايت، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، “إف بي آي”، يتعامل مع الحادث على أنه “عمل إرهابي”. وكانت وسائل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الإرهاب يضرب بجوار نصب 11 سبتمبر فى منهاتن.. مقتل 8 وإصابة 12 فى حادث دهس وإطلاق نار
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