آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » الإرهاب يضرب بجوار نصب 11 سبتمبر فى منهاتن.. مقتل 8 وإصابة 12 فى حادث دهس وإطلاق نار 

الإرهاب يضرب بجوار نصب 11 سبتمبر فى منهاتن.. مقتل 8 وإصابة 12 فى حادث دهس وإطلاق نار 

Posted by on November 1, 2017 0 Comment

٨ أشخاص قتلوا وجرح 15 آخرون، بحادث دهس جنوب منهاتن بنيويورك الثلاثاء. وأعلنت شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على شخص بعد إطلاق نار، سبقته عملية دهس بشاحنة. وأوضح مراسل “العربية” أن منفذ هجوم منهاتن يميني متطرف يدعي سام بايت، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، “إف بي آي”، يتعامل مع الحادث على أنه “عمل إرهابي”. وكانت وسائل […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com