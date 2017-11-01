العالَم الغامض للتلاعب باللجان الإلكترونية.. استغلها ترامب للفوز بالرئاسة واستخدمتها إسرائيل لبث التفاؤل

على الرغم من أن الشبكات الاجتماعية كانت يوماً ما سبباً في تعالي الأصوات الاحتجاجية المعارضة في الشرق الأوسط، فيما يوصف بـ”انتفاضة تويتر” أو”ثورة فيسبوك”- فإنها أصبحت اليوم أداة لها صلة محتملة بصياغة الرأي العام العالمي والتأثير في الانتخابات بشتى أنواعها، من بينها تلك التي أوصلت دونالد ترامب للبيت الأبيض، حتى أصبح يوصف بـ”الرئيس الفيسبوكي الأميركي الأول”.

واستناداً إلى تقريرين حديثين منبثقين عن معهد أكسفورد للإنترنت والبحوث المستقلة، أوضحت مجلة “نيوزويك” الطرق السرية التي تستخدمها بعض الدول والجهات الفاعلة السياسية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتلاعب بالرأي العام حول العالم. وقد تم التركيز على 6 أمثلة توضيحية؛ وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وأذربيجان، وإسرائيل، والصين، وروسيا والمملكة المتحدة.

وفي الحقيقة، يكشف التقريران كيف كانت “القوات السيبرانية” -وهو الاسم الذي أطلقه معهد أكسفورد للإنترنت على هذه القوة السياسية الجديدة- مجرد وسيلة موظَّفة من قِبل الدول والجيوش والأحزاب بهدف تأمين بقائها في السلطة والقضاء على المعارضين لها، وذلك من خلال خلط التمويل العام والعقود الخاصة والعمل التطوعي، واستخدام البوتات أو الحسابات الوهمية من أجل إنتاج ما لا يقل عن 1000 منشور في اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعية، بحسب مجلة Newsweek الأميركية.

من خلال خلق دعم وهمي لفكرة أو مرشح ما، تهدف البوتات إلى استقطاب الدعم الفعلي من خلال إثارة تأثير الحشود؛ أقراء المزيد من المصدر