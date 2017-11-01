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المشنوق ردا على باسيل: دورنا نستمده حصرا من الشرعية الشعبية والثقة البرلمانية ودستور الطائف

Posted by on November 1, 2017 0 Comment

اعرب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن أسفه لـ”الإصرار عند بعض الفرقاء السياسيين على تشويه النقاش الدائر حول الإنتخابات النيابية وحول السجالات المرتبطة بها أكانت سياسية أو تقنية”. واعتبر في بيان وزعه أنه “بات واضحا أن هناك من يريد أن يستثمر في “الهوبرة” لبناء خطاب إنتخابي، ويعتقد أنه ينال من الوزير المشنوق شخصا وفريقا سياسيا، […] أقراء المزيد من المصدر

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