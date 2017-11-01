بلجيكيون وأرجنتينيون في عداد ضحايا هجوم نيويورك

(أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، مقتل امرأة بلجيكية في الهجوم الإرهابي الذي أوقع 8 قتلى في نيويورك، أمس الثلاثاء، حين دهس سائق شاحنة صغيرة، حشدا من المارة وسائقي الدراجات الهوائية. وهي المرة الأولى منذ اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، التي يسقط فيها قتلى في هجوم إرهابي في نيويورك. وقال […] أقراء المزيد من المصدر