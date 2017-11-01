بيان للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات حول مراقبة انتخابات الهيئة الطلابية في الجامعة اليسوعية

اصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بيانا حول مراقبة انتخابات الهيئة الطلابية في جامعة القديس يوسف وجاء فيه:”على جري عادتها كل عام، راقبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” انتخابات المجالس الطلابية في جامعة القديس يوسف “USJ” اليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2017، وذلك في فروع الجامعة في المتحف ومونو والطبية والمنصورية وصيدا، […] أقراء المزيد من المصدر