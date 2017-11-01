آخر الأخبار
Home » لبنان » بيان للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات حول مراقبة انتخابات الهيئة الطلابية في الجامعة اليسوعية

بيان للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات حول مراقبة انتخابات الهيئة الطلابية في الجامعة اليسوعية

Posted by on November 1, 2017 0 Comment

اصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بيانا حول مراقبة انتخابات الهيئة الطلابية في جامعة القديس يوسف وجاء فيه:”على جري عادتها كل عام، راقبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” انتخابات المجالس الطلابية في جامعة القديس يوسف “USJ” اليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2017، وذلك في فروع الجامعة في المتحف ومونو والطبية والمنصورية وصيدا، […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com