جلسة استثنائية للاتحاد اللبناني لكرة السلة تابعت ملف كأس آسيا واستكمال التحضيرات لتصفيات كأس العالم

عقدت مساء ، بدعوة من الامانة العامة وبناء لطلب تسعة اعضاء من الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة، جلسة استثنائية دامت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وذلك في مقر أنطوان شويري برئاسة نائب الرئيس الأول دوميط كلاب وحضور غالبية الأعضاء. في بداية الجلسة تلا امين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق محضر الجلسة السابقة وتم التصديق […] أقراء المزيد من المصدر