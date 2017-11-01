روسيا: مستعدون لمساعدة أمريكا في تحقيق هجوم نيويورك الإرهابي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في التحقيق في الهجوم الإرهابي في نيويورك. قتلى في حادث دهس وإطلاق نار في نيويورك وقال إن “مكافحة الإرهاب فوق الخلافات بين الدول”. وحسب “رويترز” قال مصدران بالحكومة الأمريكية إن السلطات تتعامل مع حادث الدهس الذي صدمت فيه سيارة […] أقراء المزيد من المصدر