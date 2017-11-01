شركة باتكو: الروائح في طرابلس سببها التسبيخ لا الطمر ولا نتحمل مسؤولية ما تعانيه المدينة

صدر عن شركة “باتكو” البيان الآتي: “حرصا منا على نظافة مدينة طرابلس وسلامة بيئتها، وانطلاقا من مبدأ الشفافية ومصارحة الرأي العام، يهم شركة باتكو إيضاح ما يلي: إن ما تعانيه المدينة في الفترة الأخيرة من انبعاث روائح يعود إلى عملية التسبيخ التي انطلقت في الأشهر الأخيرة، ولا يمت بصلة إلى عملية الطمر، وللتذكير، وطوال فترة […] أقراء المزيد من المصدر