آخر الأخبار
Home » إقتصاد » شركة باتكو: الروائح في طرابلس سببها التسبيخ لا الطمر ولا نتحمل مسؤولية ما تعانيه المدينة

شركة باتكو: الروائح في طرابلس سببها التسبيخ لا الطمر ولا نتحمل مسؤولية ما تعانيه المدينة

Posted by on November 1, 2017 0 Comment

صدر عن شركة “باتكو” البيان الآتي: “حرصا منا على نظافة مدينة طرابلس وسلامة بيئتها، وانطلاقا من مبدأ الشفافية ومصارحة الرأي العام، يهم شركة باتكو إيضاح ما يلي: إن ما تعانيه المدينة في الفترة الأخيرة من انبعاث روائح يعود إلى عملية التسبيخ التي انطلقت في الأشهر الأخيرة، ولا يمت بصلة إلى عملية الطمر، وللتذكير، وطوال فترة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com