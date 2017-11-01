صدور حكم على الإعلامي قاتل زوجته طعناً في السعودية

أصدرت محكمة الدمام في السعودية، أخيراً، حكماً شرعيّاً بالقصاص من إعلامي قام بطعن زوجته الثلاثينية حتى الموت على وقع خلافٍ سابقٍ بينهما في العام الماضي. وقالت مصادر لـ “سبق”: الإعلامي المعروف بالمنطقة الشرقية أٌقدم على ارتكاب جريمةٍ مدوّيةٍ بحقّ زوجته، هزّت المجتمع السعودي في 27 يوليو 2016 من العام الماضي، حيث طعن زوجته الثلاثينيّة حتى […] أقراء المزيد من المصدر