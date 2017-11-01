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صدور حكم على الإعلامي قاتل زوجته طعناً في السعودية

Posted by on November 1, 2017 0 Comment

أصدرت محكمة الدمام في السعودية، أخيراً، حكماً شرعيّاً بالقصاص من إعلامي قام بطعن زوجته الثلاثينية حتى الموت على وقع خلافٍ سابقٍ بينهما في العام الماضي. وقالت مصادر لـ “سبق”: الإعلامي المعروف بالمنطقة الشرقية أٌقدم على ارتكاب جريمةٍ مدوّيةٍ بحقّ زوجته، هزّت المجتمع السعودي في 27 يوليو 2016 من العام الماضي، حيث طعن زوجته الثلاثينيّة حتى […] أقراء المزيد من المصدر

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