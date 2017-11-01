انتشرت الشرطة الأمريكية، منذ قليل، بشكل مكثف فى محيط موقع حادث منهاتن الإرهابى، فى نيويورك. وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يدرس فكرة إرسال منفذ هجوم مانهاتن إلى معتقل جونتانامو، وفقًا لـ”سكاى نيوز”. وأوضحت الشرطة الأمريكية فى بيان لها، أمس الثلاثاء، أن سائق الشاحنة المنفذ لحادث مانهاتن، تم نقله للمستشفى بعد إصابته برصاص الأمن. كانت […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل.. الشرطة الأمريكية تنتشر بمحيط موقع حادث مانهاتن الإرهابى
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