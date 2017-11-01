كل ما تريد معرفته عن هجوم مانهاتن.. هكذا اهتزت العاصمة المالية لأميركا في ليلة الهالوين

فيما كانت نيويورك تحتفل كباقي المدن الأميركية بعيد القديسين (الهالوين)، الذي يصادف 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، شهدت عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيتها المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) هجوماً أوقع 8 قتلى و15 جريحاً.

ويعد هذا الهجوم هو الأول منذ اعتداءات، 11 سبتمبر/أيلول 2001، واذا ما ثبت أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) يقف وراء هذا الهجوم، فستكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها دونالد ترامب اعتداء من هذا النوع وبهذه الدرجة من الخطورة منذ توليه الرئاسة.

تفاصيل الهجوم

الهجوم الذي نفذ بشاحنة صغيرة بيضاء مستأجرة، استهدف عدداً من المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، ثم اصطدمت بحافلة مدرسية في ممر شارعي وست سترين وهيوستون ستريت، القريب من برج التجارة العالمي في ضاحية مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية.

لم تنته العملية هنا، فالسائق وعقب تنفيذه حادث الدهس نزل من الشاحنة شاهراً بيده سلاحاً، قبل أن تطلق الشرطة المتواجدة في المكان النار عليه.

ووصف رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلازيو بسرعة الهجوم الذي وقع يوم عيد هالوين بأنه “عمل إرهابي جبان”.

وقال مصدران بالحكومة الأميركية إن السلطات تتعامل مع حادث الدهس على أنه عمل إرهابي، مشيرين أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) انضم لشرطة مدينة نيويورك للتحقيق في ملابسات الحادث.

بعد ساعة، انتهت الحادثة بإلقاء الشرطة القبض على المنفذ الذي حاول الفرار منها بعدما نزل من الشاحنة.

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