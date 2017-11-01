عقدت بعثة البرلمان الاوروبي للعلاقات مع دول المشرق مؤتمرا صحافيا مساء اليوم في فندق فينيسيا، وتحدثت رئيسة البعثة السيدة ماريسا ماتياس فقالت:” تعتبر هذه البعثة الاكبر بين البعثات التسع حيث تضم ممثلين عن ست دول من الاتحاد الاوروبي وبذلك هي الاكبر منذ بداية التعاون بين لبنان والبرلمان الاوروبي”. اضافت:”اتيح لوفد البعثة خلال الايام الثلاثة لقاء […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » ماتياس في مؤتمر صحافي حول اللاجئين السوريين: لبنان شريك استراتيجي وقريب من الاتحاد الاوروبي
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