نيوزيلندا تقترب من إصدار تأشيرات هجرة غير مسبوقة

ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن حكومة نيوزيلنده الجديدة تدرس استحداث تأشيرات من نوع جديد قد يفيد الكثيرين. والتأشيرات الجديدة خاصة بالبيئة، وتمهد الخطوة لاستقبال وإعادة إسكان أشخاص تضرروا من تغير المناخ في المحيط الهادي. وكان حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحكومي الجديد بنيوزيلندا، وعد في برنامجه الانتخابي بتخصيص مئة تأشيرة للمتضررين من التغير المناخي. وجرى […] أقراء المزيد من المصدر