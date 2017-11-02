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استجواب رؤساء في ياهو وإيكوفاكس بشأن اختراق البيانات المستخدمين

Posted by on November 2, 2017 0 Comment

قالت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن ماريسا ماير الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو ورؤساء تنفيذيين حاليين وسابقين لشركة إيكويفاكس سيدلون بشهاداتهم أمام اللجنة يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بشأن اختراقين كبيرين للبيانات. واستحوذت فرايزون كوميونيكيشنز، أكبر مشغل للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، على غالبية أصول ياهو في يونيو (حزيران). وكشفت ياهو في أكتوبر (تشرين […] أقراء المزيد من المصدر

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