استجواب رؤساء في ياهو وإيكوفاكس بشأن اختراق البيانات المستخدمين

قالت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن ماريسا ماير الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو ورؤساء تنفيذيين حاليين وسابقين لشركة إيكويفاكس سيدلون بشهاداتهم أمام اللجنة يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بشأن اختراقين كبيرين للبيانات. واستحوذت فرايزون كوميونيكيشنز، أكبر مشغل للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، على غالبية أصول ياهو في يونيو (حزيران). وكشفت ياهو في أكتوبر (تشرين […] أقراء المزيد من المصدر