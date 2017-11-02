الانتخابات الطالبية تبين الأحجام.. القوات: الخلاف مع الوزير باسيل مَردُّه الخشية من التماهي مع حزب الله

قالت مصادر “القوات” لـ”الجمهورية” انّ همَّها الأساس في هذه المرحلة وكلّ مرحلة يَكمن في تحقيق السيادة وتثبيت شرعية الدولة على كلّ التراب اللبناني، والخلاف الذي تَظهّر مع الوزير جبران باسيل اخيراً مَردُّه خشية “القوات” من التماهي الرسمي مع “حزب الله” الذي يضرّ بلبنان ويقود إلى عزلته، الأمر الذي لا يمكن لـ”القوات” ان تقف مكتوفة اليدين […] أقراء المزيد من المصدر