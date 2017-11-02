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الحاج حسن يترأس الاثنين اجتماعا لمعالجة التلوث في نهر الغدير

Posted by on November 2, 2017 0 Comment

يترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين 6 الحالي، في وزارة الصناعة اجتماعا مخصصا لمتابعة معالجة مسألة التلوث في نهر الغدير. ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والداخلية والبلديات والبيئة والزراعة والصحة العامة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، ومجلس الانماء والاعمار واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والتفتيش المركزي وجمعية الصناعيين […] أقراء المزيد من المصدر

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