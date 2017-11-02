الكشف عن أرشيف لبن لادن ضبط عند مقتله: كنت ملتزماً مع الإخوان المسلمين

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أمس الأربعاء وثائق محفوظة في الأرشيف تعود لأسامة بن لادن، يحتوي على مستندات ومقاطع فيديو ضُبطت أثناء الهجوم الأميركي عام 2011 في باكستان الذي قُتل خلاله زعيم تنظيم القاعدة. وبحسب باحثين في مركز دراسات أمريكي حصل على المستندات التي رفعت عنها السرية للمرة الأولى، فإن الوثائق تتضمن مقطع […] أقراء المزيد من المصدر