زيارة النائب جنبلاط ونجله تيمور الى بعبدا اصبحت قريبة.. هل يؤدي فتح صفحة جديدة بين الاشتراكي والتيار الوطني الى تحالفات انتخابية. 

في ظل تخبط الدولة والعجز عن معالجة الملفات، سجل خرق ايجابي في العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط حيث نجح مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في اذابة الجليد في العلاقة بين الرئيس عون ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وايضاً بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وانعكس ذلك […] أقراء المزيد من المصدر