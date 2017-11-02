في خبر عاجل ورد من فرنسا، فقد اخلت قوات الشرطة الفرنسية بعد ظهر اليوم الخميس بإخلاء مركز تجاري في وسط العاصمة باريس، بعد العثور على طردين مشتبه فيهما. وأفاد مصدر أمني بأن أغراضًا شخصية كانت داخل الطردين اللذين تم العثور عليهما. وتم اسبتعاد الخطر عقب التحقق من الطردين، ومن المفترض أن يتم إعادة فتح المركز […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل من فرنسا: الشرطة تخلي مركزا تجاريا في باريس
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