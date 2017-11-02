آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل من فرنسا: الشرطة تخلي مركزا تجاريا في باريس

عاجل من فرنسا: الشرطة تخلي مركزا تجاريا في باريس

Posted by on November 2, 2017 0 Comment

في خبر عاجل ورد من فرنسا، فقد اخلت قوات الشرطة الفرنسية بعد ظهر اليوم الخميس بإخلاء مركز تجاري في وسط العاصمة باريس، بعد العثور على طردين مشتبه فيهما. وأفاد مصدر أمني بأن أغراضًا شخصية كانت داخل الطردين اللذين تم العثور عليهما. وتم اسبتعاد الخطر عقب التحقق من الطردين، ومن المفترض أن يتم إعادة فتح المركز […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com