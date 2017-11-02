أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) تقريره عن “البيئة العربية في عشر سنين”، في مؤتمره السنوي العاشر الذي افتتح اليوم في فندق “بريستول”، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي مثله وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الدفاع يعقوب الصراف، وزراء عرب، نواب وديبلوماسيين، رؤساء منظمات إقليمية ودولية وجامعات، […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » فرعون ممثلا الحريري في افتتاح مؤتمر أفد: للعمل معا من أجل ضمان بيئة معافاة للأجيال المقبلة
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