فرعون ممثلا الحريري في افتتاح مؤتمر أفد: للعمل معا من أجل ضمان بيئة معافاة للأجيال المقبلة

ألقى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون كلمة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، والذي أقيم في فندق بريستول، فقال: “يسعدني أن أرحب بكم في بيروت، حيث نلتقي لإطلاق التقرير السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). وأعترف أنني، منذ دعيت إلى المشاركة في هذه المنظمة […] أقراء المزيد من المصدر