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فرعون ممثلا الحريري في افتتاح مؤتمر أفد: للعمل معا من أجل ضمان بيئة معافاة للأجيال المقبلة

Posted by on November 2, 2017 0 Comment

ألقى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون كلمة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، والذي أقيم في فندق بريستول، فقال: “يسعدني أن أرحب بكم في بيروت، حيث نلتقي لإطلاق التقرير السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). وأعترف أنني، منذ دعيت إلى المشاركة في هذه المنظمة […] أقراء المزيد من المصدر

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