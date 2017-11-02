فنيانوس: أنا مع صلاحيات رئيس الجمهورية في التعيينات والخطاب بينه وبين فرنجيه لم يعد متشنجا

استقبل وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس في مكتبه في الوزارة وفدا من مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون، الذي استهل اللقاء بكلمة اشاد فيها بأداء فنيانوس في الحكومة وفي وزارته، وقال: “نحب فيك جرأتك وصراحتك ووطنيتك، فأنت خير ممثل لحزب ما عمل إلا لخير لبنان ورخاء ابنائه. ونحب فيك شفافيتك في وزارتك التي […] أقراء المزيد من المصدر