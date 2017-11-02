كلية السياحة في جامعة AUL نظمت يوما طالبيا مفتوحا

أقامت جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL- كلية السياحة وادارة الفنادق، في حرمها الرئيسي في بيروت، بالتعاون مع مؤسسات سياحية وفندقية دولية، يوما طالبيا مفتوحا للاطلاع على الاختصاصات السياحية والفندقية وادارة المؤتمرات الجديدة التي تراعي حاجات سوق العمل ومعايير الجودة والنوعية في المناهج التعليمية الدولية، وذلك بحضور الدكاترة: نائب رئيس الجامعة زياد بكداش، عميد […] أقراء المزيد من المصدر