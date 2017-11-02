آخر الأخبار
Home » لبنان » كلية السياحة في جامعة AUL نظمت يوما طالبيا مفتوحا

كلية السياحة في جامعة AUL نظمت يوما طالبيا مفتوحا

Posted by on November 2, 2017 0 Comment

أقامت جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL- كلية السياحة وادارة الفنادق، في حرمها الرئيسي في بيروت، بالتعاون مع مؤسسات سياحية وفندقية دولية، يوما طالبيا مفتوحا للاطلاع على الاختصاصات السياحية والفندقية وادارة المؤتمرات الجديدة التي تراعي حاجات سوق العمل ومعايير الجودة والنوعية في المناهج التعليمية الدولية، وذلك بحضور الدكاترة: نائب رئيس الجامعة زياد بكداش، عميد […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com