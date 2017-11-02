نقابة مهندسي الشمال اعلنت رفضها للتعميم رقم 352: التوقيع على ملفات وخرائط من دون تسجيلها في النقابة مخالفة للقوانين

أعلن مجلس نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، في بيان، خلال جلسة استثنائية، رفضه “التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لجانب المحافظين رقم 352/ص.م. تاريخ 24/10/2017، والقاضي بالسماح لرئيس السلطة التنفيذية في البلديات، إعطاء تصاريح لإشادة أبنية دون موافقة الدوائر الفنية المختصة ودون تسجيل المعاملات في نقابة المهندسين”. وعزا المجلس رفضه التعميم “بسبب تجاهل […] أقراء المزيد من المصدر