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نقابة مهندسي الشمال اعلنت رفضها للتعميم رقم 352: التوقيع على ملفات وخرائط من دون تسجيلها في النقابة مخالفة للقوانين

Posted by on November 2, 2017 0 Comment

أعلن مجلس نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، في بيان، خلال جلسة استثنائية، رفضه “التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لجانب المحافظين رقم 352/ص.م. تاريخ 24/10/2017، والقاضي بالسماح لرئيس السلطة التنفيذية في البلديات، إعطاء تصاريح لإشادة أبنية دون موافقة الدوائر الفنية المختصة ودون تسجيل المعاملات في نقابة المهندسين”. وعزا المجلس رفضه التعميم “بسبب تجاهل […] أقراء المزيد من المصدر

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