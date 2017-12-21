الصدفة تجمع 34 توأمًا بمدرسة واحدة في تركيا

في مصادفة فريدة من نوعها، تجمع مدرسة إعدادية في ولاية إزمير (غرب) التركية، 33 توأما ثنائيا، إلى جانب توأم واحد ثلاثي. وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح، برتان جاتين، مدير مدرسة “مقبولة سليمان ألكان” الإعدادية بمنطقة “بورجا” بإزمير، أنهم اكتشفوا من خلال تدقيق وثائق التسجيل للمدرسة، وجود 33 توأما ثنائيا وأخر ثلاثي مسجلين فيها. وقال جاتين: […] أقراء المزيد من المصدر