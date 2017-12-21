الفنانة رزان مغربي تقشل في تقليد مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي متابعيها عبر انستغرام بصورة جديدة ظهرت فيها بين أحضان رجل وصفته بـ”الأسطورة بيتشو».

“بيتشو» لم يلفت أنتباه الفانز بقدر النظارة الشمسية التي بدت رزان ترتديها، حيث أثارت سخرية متابعيها، خاصة أنه سبق وظهرت بها الفنانة اللبنانية مايا دياب، وحينها وصفها النشطاء بنظارة الغطس، في الوقت الذي رأها البعض كنظارة اللحام!.

من ناحية أخرى، تعود رزان مغربي للدراما بعد غياب 4 سنوات، خلال الموسم الرمضاني المقبل، بمشاركتها في بطولة مسلسل “رسايل» أمام مي عزالدين، خالد سليم، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد خليل، أحمد حاتم، وأحمد سعيد عبدالغني، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج إبراهيم فخر.

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