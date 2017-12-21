غزو لجميلات العرب في الدراما المصرية لسباق رمضان 2018

يشهد المارثون الرمضاني المصري في 2018، وجود قوي من جانب النجمات العرب، سواء من سورية ولبنان والجزائر والأردن وتونس، حيث سيكن بطلات مسلسلات الكبار في هذا الموسم وسيكن منافسات قويات للنجمات المصريات وبعض هؤلاء النجمات يعدن للجمهور المصري بعد غياب سنوات.

ومن أبر النجمات العرب المشاركات في رمضان المقبل وتعاقدن بالفعل مع شركات الإنتاج الفنانة السورية سلاف فواخرجي العائدة للدراما المصرية بعد غياب سنوات حيث ستتقاسم مع النجم حسين فهمي بطولة مسلسل “خط ساخن” للمؤلفة فوزية حسين والمخرج حسني صالح، ويتناول العمل مشكلة تجارة الأعضاء بين اللاجئين وسرقتها، حيث كان آخر عمل شاركت فيه سلاف فواخرجي هو مسلسل “كليوباترا “منذ سبع سنوات بسبب انشغالها بالحرب السورية وتوثيق الأحداث من خلال السينما.

والفنانة الأردنية صبا مبارك تتقاسم هي الأخري بطولة مسلسل “طايع” مع عمرو يوسف تأليف خالد وشرين دياب وإخراج عمرو سلامة ومعهم عمرو عبدالجليل و محمود البزاوي وهو عمل صعيدي، وهناك النجمة اللبنانية نادين الراسي التي تشارك في بطولة مسلسل “الصعود للهاوية” مع آسر ياسين وزينة ومحمد فراج، والقصة للكاتب الراحل صالح مرسي وسيناريو وحوار حميد المدني والإخراج لخالد مرعي، وتعود بهذا العمل للدراما المصرية بعد غياب سنوات عدة منذ أن قدمت مسلسل “خرم أبرة ” مع عمرو سعد والمخرج إبراهيم فخر.

أيضا هناك النجمة الجزائرية أمل بوشوشه التي ستشارك في بطولة عملين هما “أبوعمر المصري” مع أحمد عز، والعمل مأخوذ عن راويتين للكاتب عز الدين شكري وهما “أبوعمر المصري ” و”مقتل فخر الدين ” وقام بكتابة السيناريو والحوار مريم نعوم ويخرجه احمد خالد موسي، والعمل الثاني هو مسلسل “منطقة محرمة ” مع خالد النبوي تأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير، ويشارك في البطولة حنان مطاوع ومحمد دياب ومحمد كيلاني وسميرة مقرون، وحازم سمير ومصطفى أبو سريع وإنجي شرف وأميرة هاني وثراء جبيل وكارولين عزمي.

كما تشارك الفنانة السورية نسرين طافش في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “الزئبق” مع كريم عبدالعزيز وشريف منير وكارمن لبس وسلوى عثمان وتأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبدالله ومن المقرر أن تأتي للقاهرة الأسابيع المقبلة لتصوير دورها، وهناك اللبنانية ستيفاني صليبا التي تشارك في بطولة مسلسل “فوق السحاب” للمخرج رؤوف عبدالعزيز والمؤلف حسان دهشان، وهو نفس الثنائي الذي تعاون سلامة معه في مسلسل “طاقة نور”، وسيشارك في بطولة “فوق السحاب” عفاف شعيب وباسم سمير وميرنا نور الدين ووائل عبدالعزيز. والفنانة التونسية عائشة بين أحمد تشارك هى الأخري في الدراما الرمضانية للمرة الثانية بعد مسلسل “ألف ليلة وليلة” وذلك من خلال مسلسل “زين” مع محمد رمضان، حيث استطاعت أن تحقق نجاحًا أخيرًا من خلال فيلم “الخلية” مع أحمد عز ومحمد ممدوح.

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