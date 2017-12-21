8 معلومات عن الراقصة “إغراء” بطلة الكليب الفاضح

بدأت نيابة العمرانية، التحقيق مع الراقصة “إغراء”، بطلة الكليب الفاضح، الذي انتشر منذ أشهر عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ويأتي إلقاء القبض على المطربة، بعد أيام من الحكم على المطربة شيماء أحمد، الشهيرة بـ”شيما”، وحبسها لمدة عامين، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، وهي نفس التهمة التي تواجهها المطربة المغمورة.

وهنا أبرز 8 معلومات عن بطلة الكليب الفاضح:

– اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم.

– تقيم بمنطقة الطالبية في الهرم.

– تطلق على نفسها اسم “إغراء” منذ عدة بداية عملها بالفن.

– تعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية بشارع الهرم.

– بالكشف الجنائي عنها تبين أنها مسجلة آداب.

– سبق ضبطها بتهمة التحريض على الفسق وتسهيل الدعارة.

– في عام 2012، قدمت كليباً بعنوان “آه وبس”، واعتمدت فيه على الظهور بملابس رقص عارية، والقيام بحركات وإيحاءات جنسية مثيرة.

– في سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت كليبها الشهير، وظهرت فيه وهي ترتدي ملابس كاشفة، بالإضافة لبعض الكلمات البذيئة بالكليب، كما تعمدت “إضافة” جرعة من الإثارة، من خلال القيام بحركات جنسية عبر الكليب.

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