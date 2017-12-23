إحالة قضية شيرين في أزمة “البلهارسيا” إلى جنح المقطم

قررت محكمة جنح عابدين، شطب دعوى اتهام المطربة شيرين بالإساءة لمصر، وبث أخبار كاذبة تكدر السلم العام في أزمة “البلهارسيا” ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى، لدائرة جنح المقطم، وتحدد لها جلسة 30 يناير/كانون الثاني لنظرها، بناءً على طلب به مقيم الدعوى لإعلان المطربة على محل سكنها دائرة المقطم.

واختصم مقيم الدعوى، المحامي هاني جاد، في دعواه، المطربة شيرين عبدالوهاب ونقابة المهن الموسيقية ، وقال “جاد”، في دعواه، إنه في إحدى حفلات المطربة شيرين طلبت إحدى الحاضرات من المدعى عليها سماع أغنية “ماشربتش من نيلها” إلا أن المطربة ردّت عليها ، قائلة “هيجيلك بلهارسيا ، إشربي مياه افيان أحسن”.

وأضافت الدعوى أنه في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة ، تتهكم المطربة بأسلوب لا يليق ، الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة تعني إهانة للدولة المصرية.

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكررًا من قانون العقوبات، والتي تنص على “يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة ، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن.

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