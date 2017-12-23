سما المصري تسخر من غادة عبد الرازق بسبب الـ”فوتوشوب”

شاركت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق جمهورها بمجموعة من الصور لآخر أعمالها، معلنة عن بدء تصوير مشاهدها مع الممثل البريطاني سكوت آدكنز، ونشرت، عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة إلى جانب آدكنز، وعلّقت عليها قائلة :”يا سلام هنصور يوم الأربعاء، عايزاكم تحقدوا عليّ”.

وانهالت تعليقات المتابعين على عبد الرازق، ليكون أبرزهم تعليق الفنانة ​سما المصري​، الّتي هاجمت غادة بشكل قوي. وقالت :”يا فوتو شوباتك يا دودو، هو مكسوف يتصور معاكي يا قلبي ولا إيه؟، واضح يعني إن الصور متركبة جنب بعض فوتوشوب يعني لأن صورتك دي قديمة يا روحي واحنا عارفين، إزاي نجمة زيك تقبل بشغل الفوتوشوب دا، ليه ما طلبتيش تتصوري جنبه بدل السف ده، هو ما رضيش ولا إنتي ما كنتيش فاضية؟؟”.

وأضافت: “لا نقبل هذا يا مزة المزز، يا تشيلي الصورة الفكسانة دي يا تطلبي حقك في إنه يجي ويقف يتصور جنبك، يحترم سنك ويجيلك على بوزه، يعتبر نفسه بيتصور مع أخته الكبيرة بلاش أمه عشان ما تزعليش”.

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