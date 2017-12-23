غادة عبد الرازق تستغل مرض عمرو سعد لمصلحتها

انتهت النجمة غادة عبد الرازق من تصوير جميع مشاهدها ضمن السياق الدرامي لفيلم “كارما” حيث يكشف “العرب اليوم” تفاصيل جديدة داخل أحداث العمل الذي يمثل عودة المخرج خالد يوسف إلى الفن بعد غياب دام 7 سنوات، اهتم فيها بالشأن السياسي، وفقدنا فيها مخرجا قدم أعمالا مميزة حققت نجاحات كبيرة، لكنه قرر العودة وإنهاء حياته السياسية وعدم التطرق للشأن السياسي مرة أخرى، والتركيز فقط في أعماله الفنية.

ورغم التكتم الشديد بشأن تفاصيل الشخصيات في الفيلم إلا أن “العرب اليوم” استطاع اختراق هذا الحصار وتوصل إلى الكثير من التفاصيل الجديدة عن شخصية عمرو سعد وشخصية غادة عبد الرازق، حيث أكد لنا مصدر من داخل العمل أن عمرو لن يجسد شخصين متشابهين في الشكل كما تردد خلال الفترة السابقة عبر الكثير من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ولكنه يجسد شخصية رجل يعاني من انفصام في الشخصية ما بين الواقع والخيال، وتعد الشخصية بالفيلم هي شخصية “أدهم” وهو شخص غني يعيش في التجمع الخامس ويعمل رجل أعمال وتعد الشخصية التي تتمحور حولها الأحداث وهو مسلم، وتكون الفنانة غادة عبد الرازق السكرتيرة الخاصة له حيث يقع في حبها وتقدم شخصية تسمى “نهلة”، حيث تعلم بحقيقة مرضه وتستغله من أجل تحقيق مصالحها الخاصة مما تورطه في العديد من المشاكل والأزمات, وذلك أن الشخصية الأخيرة التي يعاني منها هي الشخصية غير الحقيقية وهي شخصية شاب فقير مسيحي الديانة ومتزوج من “مدينة”، وهي الشخصية التي تجسدها خلال السياق الدرامي للفيلم الفنانة زينة وكما تكون الفنانة القديرة دلال عبد العزيز هي والدته والتي يعيش معها في منطقة بولاق، ولكن في الخيال وليس الحقيقة ويستمر طلية أحداث الفيلم في صراع كبير ما بين الحقيقة “الشخصية الغنية المسلمة ” والخيال “الشخصية الفقيرة المسيحية”.

ويُذكر أن فيلم “كارما” من بطولة عمرو سعد، غادة عبد الرازق، زينة، وفاء عامر، ماجد المصرى، إيهاب فهمي، خالد الصاوي، دلال عبد العزيز، وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج خالد يوسف.

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