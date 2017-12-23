ليلى تأمل لقاء حفيدتها في ألمانيا بعد 110 سنوات في عين العرب

أكدت العجوز الجالسة على سجادة في شقة في اثينا، وبحوزتها وثائق أنها من مواليد مدينة كوباني او عين العرب في سورية عام 1907 “أن تأتي متأخرا افضل من الا تأتي ابدا”، بعدما قامت برحلة خطيرة لعبور بحر ايجه املا بلقاء حفيدتها اللاجئة في المانيا. وعلى متن زورق مطاطي وقد حملها حفيدها الثلاثيني خليل شقيق نسرين، وصلت ليلى صالح سالمة الى جزيرة ليسبوس اليونانية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر. ويرافقها في رحلتها هذه ابنها الاصغر احمد والد خليل وزوجته وابناهما وزوجة احدهما.

وقال خليل “بقينا على الحدود بين كوباني وتركيا يومين، وهذا كان صعبا. بعد ذلك استغرقت رحلتنا يومين او ثلاثة ايام لنصل بحافلة إلى ازمير (غرب تركيا مقابل اليونان) حيث بقينا في فندق بانتظار الضوء الاخضر من المهربين لعبور بحر ايجه”. واما ليلى التي تبدو اثار السنين على وجهها، فهي تنظر الى احفادها بالقرب منها لكنها لا تتحدث سوى إلى زوجة ابنها التي تقوم بترجمة اسئلة الصحافيين إلى الكردية.

– “اريد رؤية نسرين قبل أن أموت” –

همست ليلى “لا استطيع ان امشي (…) اذا توفرت سيارة فانني اريد ان اذهب لارى نسرين قبل ان اموت”. وكانت نسرين التي تقول ليلى انها ربتها، غادرت كوباني مع شقيقتها بيريفان في 2015 هربا من الحرب وحصلت على اللجوء في المانيا. وقالت الجدة “ان تصل متأخرا افضل من الا تصل ابدا. انها مشيئة الله”.

وردا على سؤال عن صحة عمرها (110 اعوام) كما ورد في الوثائق، لا يعرف افراد عائلتها سنة ولادتها بالتحديد. لكن في الوثائق كتب بشكل واضح “1907”. والمفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة واثقة من ذلك. فقد كتبت في تغريدة في الاول من كانون الاول/ديسمبر “ليلى صالح، لاجئة من كوباني تبلغ من العمر 110 اعوام (…) الشيء الوحيد الذي ترغبه هو ان تلتقي حفيدتها نسرين”. وعلى كل الاحوال تبدو ليلى متقدمة جدا في السن.

اما سر عمرها المديد، فيؤكد خليل انه “السمن العربي”. ويتذكر قصص جدته عندما كانت تعد السمن. وتنهض ليلى بمساعدة زوجة ابنها وتمشي بعض خطوات لوحدها. ذاكرتها ضعيفة ولا تعي بشكل واضح مكان وجودها. وقالت سوسن زوجة خليل ان اقسى لحظة خلال الرحلة كانت “حملها ووضعها في الزورق. لقد عانينا كثيرا”.

ولحسن الحظ رصد خفر السواحل الزورق ونقلوا العائلة إلى مخيم موريا المكتظ في ليسبوس المعروف بمنشآته السيئة. امضت ليلى ليلتها الاولى في اليونان في العراء مع عائلتها قبل ان تقوم المفوضية السامية للاجئين بنقلها في اليوم التالي الى حاوية مع زوجة ابنها.

وبعد اسبوع، نقلت العائلة باكملها الى ميتيلين، كبرى مدن ليسبوس، ثم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تمكنت العائلة من التوجه الى اثينا مثل معظم اللاجئين الذين يواجهون اوضاعا هشة. ويضطر اللاجئون الآخرون للبقاء في أقراء المزيد من المصدر