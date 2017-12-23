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ميرهان حسين زوجة مصطفى شعبان في “أيوب”

Posted by on December 23, 2017 0 Comment
ميرهان حسين زوجة مصطفى شعبان في أيوب

تعاقدت الفنانة الشابة ميرهان حسين على المشاركة في بطولة مسلسل “أيوب” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2018، والذي يكتبه محمد سيد بشير في أول تعاون بينه وبين مصطفى شعبان، ويخرجه أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى المملوكة للمنتج تامر مرسى، وتلتقى ميرهان مصطفى شعبان لأول مرة، حيث تجسد شخصية زوجته ضمن الأحداث.

ومن ناحية أخرى يواصل المؤلف محمد سيد بشير كتابة الحلقات النصفية الأخيرة، بعدما انتهى من كتابة أول 15 حلقة كاملة من العمل، الذي يدور في إطارغموض يتضمن خط كوميدي خفيف، وهو الأمر المعهود لمصطفى شعبان في مسلسلاته الماضية.

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