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أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن في مباراة ريال مدريد وبرشلونة

Posted by on December 24, 2017 0 Comment
أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن في مباراة ريال مدريد وبرشلونة

احتفلت مطربه مصر الأولى والوطن العربي بميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن في ملعب سنتايجو الذي يستضيف مباراه كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكتبت انغام عبر صفحتها على أنستغرام تهنيء نجلها بعيد ميلاده قائلة” بحبك اد روحي لا أكتر أكتر بمناسبه عيد ميلاد عبدالرحمن ال 13″.

والجدير بالذكر أن عبدالرحمن أو بودي كما يطلق عليه أصدقائه يعشق ويهوى فريق ريال مدريد و يعشق المزيكا وخصوصا العزف على البيانو والموسيقى العربي، كما يعشق غناء والدته مطربة مصر الأولى أنغام.

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