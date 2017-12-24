أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن في مباراة ريال مدريد وبرشلونة

احتفلت مطربه مصر الأولى والوطن العربي بميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن في ملعب سنتايجو الذي يستضيف مباراه كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكتبت انغام عبر صفحتها على أنستغرام تهنيء نجلها بعيد ميلاده قائلة” بحبك اد روحي لا أكتر أكتر بمناسبه عيد ميلاد عبدالرحمن ال 13″.

والجدير بالذكر أن عبدالرحمن أو بودي كما يطلق عليه أصدقائه يعشق ويهوى فريق ريال مدريد و يعشق المزيكا وخصوصا العزف على البيانو والموسيقى العربي، كما يعشق غناء والدته مطربة مصر الأولى أنغام.

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