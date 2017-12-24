أول تعليق من مفرج عنه بفندق “الريتز كارلتون”: كانوا يجلبون لنا “المفطحات”

أكد رئيس شركة الاتصالات السعودية السابق سعود الدويش -وهو المسؤول السعودي الأول الذي يتحدث عن ظروف احتجازه بفندق ” الريتز كارلتون” على خلفية اتهامات بقضايا فساد بالسعودية – على موقع الرسائل القصيرة “تويتر” أن الشؤون الخاصة الملكية تجلب لهم مفطحات- المفطح السعودي هي أكلة سعودية تقدم في الولائم والأعراس والعزومات الكبيرة وهو طبق أساسي – […] أقراء المزيد من المصدر