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افتتاح حديقة بيت الأهل للمسنين في الخيام

Posted by on December 24, 2017 0 Comment

افتتحت “جمعية الإمداد الخيرية الاسلامية”، حديقة دار الإمام زين العابدين لخدمة المسنين – بيت الأهل، برعاية بلدية الخيام وتمويل الكتيبة الإسبانية في ال”يونيفيل”، في حضور قائد الكتيبة المقدم فرنسيسكو خوسيه اسكولانو، المدير العام للجمعية محمد برجاوي، مديرة مكتب الشؤون المدنية في الكتيبة السيدة ايفاتوريك مازوريك وأعضاء البلدية وعدد من الأهالي. وشدد اسكولانو على أن “اليونيفيل […] أقراء المزيد من المصدر

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