“العرب اليوم” يكشف كواليس خروج “الزيبق” بشكل نهائي من رمضان 2018

كشف مصدر من داخل مسلسل “الزيبق” خروج المسلسل وبشكل نهائي من السباق الرمضاني المقبل 2018 خاصة بعدما تم تصوير يوم واحد فقط منه وقرر بعدها صناعه إيقاف تصويره ، ومنذ قرار الإيقاف كان هناك محاولات لعرض العمل في رمضان لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي صناعه وأصبحت المحاولات بائسة وكشف المصدر أن الجهة المنتجة ستعمل على عرضه في موسم خارج رمضان .

وفي ظل حالة السرية الشديدة لأسباب الخروج يكشف “العرب اليوم” كواليس خروج المسلسل من السباق الرمضاني القادم حيث كشف المصدر أن الأزمة ليست كما تردد بسبب السيناريو والتعديلات المطلوبة فيه وفقا لرغبة نجم العمل كريم عبد العزيز موضحا أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة مشيرا إلى أن الأزمة إنتاجية وتسويقية بحتة حيث أن المنتج لؤي عبدالله ليس لديه مشكلة في تحمل تكاليف العمل بالكامل لكن في ظل غلاء الخامات المستخدمة في تصوير العمل وأجور النجوم وغيره من الأشياء التي زادت من تكاليف إنتاج المسلسل الذي ربما يتخطى تكلفة إنتاجه أكثر من 100 مليون جنيه ، جعلته يبحث عن عرض مادي مناسب لشراء المسلسل في ظل تكلفته الضخمة وفي ظل قرار القنوات الفضائية لذلك فضل التوقف عن التصوير لحين حل الأزمة وخلال الأيام القليلة الماضية لم يجد عروض مناسبة تغطي التكلفة فقرر الخروج والانتظار والعمل على إنتاجه بعد توفير ما يحتاجه العمل من مبالغ مادية خاصة أنه يعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من ” أفراح إبليس ” .

توقفه عن التصوير خلال الفترة الماضية تسبب له في خسائر ضخمة وصلت إلى 5 ملايين جنيه نظرًا لديكورات العمل التي قامت بإعادة تنسيقها في مدينة الإنتاج الإعلامي لاستمرار التصوير فيها وهو ما جعله يقوم بدفع إيجارها خلال الأسبوع الماضي وبالإضافة إلى ذلك قيامه بدفع عرابين مالية للنجوم من أجل بداية التصوير حيث أن كل فنان مشارك في العمل أجره كبير ويستطيع تقديم بطولة مسلسل بمفرده تمامًا بجانب أيضا أن العمل يحتاج إلى السفر لأكثر من دولة أوربية وكلها تكاليف لن يحصل على نصفها إذا رضخ للمبالغ المعروضة عليه حاليا من أجل شراء المسلسل.

وكشف المصدر أن المنتج لؤي عبد الله متمسك بالعمل كثيرًا حيث كان هناك محاولات كبيرة من جانب المنتج تامر مرسي للحصول على حقوق إنتاج وتنفيذ الجزء الثاني من العمل بل كانت نيته تقديم جزء ثالث منه أيضا ولكن جميعها محاولات باءت بالفشل نظرًا لاهتمام شركة أوسكار بالعمل الذي حقق جزؤه الأول نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

يُشار إلى أن مسلسل “الزيبق” بطولة النجم كريم عبد العزيز وشريف منير وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا وكارمن لبس ومحمد شاهين وإدوارد وسهر الصايغ أقراء المزيد من المصدر